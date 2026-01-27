Governo investe R$ 80 milhões em estratégias de comunicação para impulsionar turismo no RS

O turismo gaúcho tem apresentado um crescimento expressivo, resultado de uma série de medidas governamentais para transformar o setor em um pilar central do desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul. Para isso, o governo do Estado investiu cerca de R$ 80 milhões em estratégias de comunicação para fortalecer a atividade da região. Segundo o secretário estadual de comunicação, Caio Tomazeli, o setor, que movimenta cerca de R$ 15 bilhões anuais, agora é tratado com mais relevância desde a recriação de uma secretaria exclusiva e a integração de ações com a Invest RS. A ideia é promover destinos que vão além da tradicional Serra Gaúcha.Um desses exemplos é a campanha "Viva o Verão Gaúcho, um verão diferente”, definida por Tomazeli como um produto turístico estratégico, projetado para competir com os destinos de sol e praia do restante do Brasil. O secretário afirma que o objetivo é oferecer uma experiência que integra o litoral com a identidade cultural local.