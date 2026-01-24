Ibovespa toca pela 1ª vez os 180 mil e tem melhor semana em quase 6 anos

De elevador meio lento, mais cedo, para foguete neste fim de tarde, não parece que haja algo capaz de deter o Ibovespa, que saiu de abertura aos 175.590,12 (praticamente correspondente à mínima do dia, de 175.589,66 pontos) para em poucos minutos, na hora final desta sexta-feira (23) saltar dos 178 mil para os 179 mil pontos, arredondados logo em seguida para 180 mil em novo recorde histórico - até quando, não se sabe. Em série com começo na terça-feira, são agora quatro sessões de recordes e com volume reforçado ao que se vinha vendo na B3. O giro, ainda sólido, foi de R$ 36,0 bilhões, tendo ficado na faixa de R$ 44 bilhões e de R$ 53 bilhões nas duas sessões anteriores, em níveis que só costumam ser vistos em dias de vencimento de opções sobre o Ibovespa.