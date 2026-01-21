Em alta de 3,33%, Ibovespa se aproxima de 172 mil pontos, em novo pico histórico

Em dia de relativa retomada do apetite por risco no exterior, o Ibovespa tomou o elevador e saiu de seu primeiro fechamento no nível de 166 mil, na terça, para o primeiro aos 171 mil pontos, patamar recorde também atingido pela primeira vez no intradia desta quarta-feira, 21. No melhor momento, bem perto do ajuste final, quase tocou os 172 mil pontos, aos 171.969,01, e, no encerramento, ainda mostrava alta de 3,33%, aos 171.816,67 pontos, com giro financeiro muito reforçado aos R$ 43,3 bilhões, bem acima da média móvel de 200 períodos e em nível bem pouco usual fora dos dias de vencimento de opções sobre o índice. Na mínima, na abertura, indicava 166.277,91 pontos. Na semana, o Ibovespa sobe 4,26%, colocando o ganho acumulado até aqui no mês e no ano a 6,64%.