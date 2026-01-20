Estaleiro Rio Grande firma contrato de gaseiros e espera por novas encomendas

Além do contrato da construção de cinco navios gaseiros assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta terça-feira (20), em Rio Grande, o Estaleiro Rio Grande, da Ecovix, apresenta apetite para conseguir novas demandas. No caso das mais recentes embarcações que foram demandadas pela Transpetro (subsidiária da Petrobras), o investimento na iniciativa é de cerca de R$ 2,2 bilhões.O evento da assinatura do acordo foi realizado no próprio estaleiro, na presença de vários trabalhadores do complexo e apoiadores do presidente. No encontro, também estiveram presentes os ministros de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, da Casa Civil, Rui Costa, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, o presidente da Transpetro, Sérgio Bacci, e o governador do Estado, Eduardo Leite (que recebeu algumas vaias de parte do público).