Desenvolvimento da Malha Sul é 'necessidades estratégica' para o RS

O desenvolvimento econômico da Região Sul do Brasil está em um momento decisivo, com o modal ferroviário assumindo o protagonismo das discussões entre o setor produtivo e o governo federal. Evento realizado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), nesta segunda-feira (20), por meio de seu Conselho de Infraestrutura (Coinfra), autoridades e líderes industriais debateram os planos para a concessão da Malha Sul, cujo contrato atual encerra-se em 2027. A reunião sublinhou a necessidade urgente de superar o atraso histórico e a falta de investimentos na malha ferroviária gaúcha. O presidente da Fiergs, Claudio Bier, abriu o evento, destacando que o Rio Grande do Sul possui atualmente apenas 921 km de trilhos operacionais, os quais sofrem com uma "falta crônica de investimento e manutenção adequada". Bier defendeu um novo modelo de parceria público-privada que garanta investimentos compatíveis com o passivo acumulado e a modernização tecnológica do material rodante. "Defendemos uma nova concessão ferroviária que tem como pilares centrais investimentos garantidos e volumes compatíveis com um atraso acumulado. O encontro de hoje surge com objetivo de unirmos esforços e alinharmos entendimento”, destacou.