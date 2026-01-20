Netflix pagará US$ 82,7 bilhões em dinheiro pela Warner para garantir compra

A Netflix concordou em adquirir os estúdios da Warner Bros. Discovery e da HBO Max em uma transação feita em dinheiro, numa tentativa de barrar a oferta da rival Paramount Skydance, segundo a Variety. O acordo será de US$ 82,7 bilhões - cerca de R$ 444 bilhões. A mudança para pagamento integral em dinheiro "simplifica a estrutura da transação, oferece maior segurança de valor aos acionistas da WBD e acelera o caminho para a votação dos acionistas", afirmaram porta-vozes das empresas à revista americana. O acordo original, anunciado em dezembro, previa cerca de 84% em dinheiro, o que deixava os acionistas expostos à volatilidade das ações da Netflix. Com os novos termos, a votação dos acionistas da Warner Bros. Discovery poderá ocorrer até abril de 2026.