Porto de Porto Alegre volta a receber embarcações de longo curso e operar à noite

O governo do Rio Grande do Sul, a Marinha do Brasil e a Portos RS – Autoridade Portuária dos Portos do Estado – anunciaram, nesta quinta-feira (15), a retomada da navegação de longo curso ao Porto de Porto Alegre e a retirada da restrição à navegação noturna na hidrovia do Rio Grande do Sul. “A retomada da navegação de longo curso e a liberação da navegação noturna são resultados de planejamento, investimento contínuo e compromisso com a segurança da navegação. Reestruturamos a hidrovia com dragagem, batimetria e um contrato de sinalização náutica continuado. Hoje, entregamos ao Estado uma hidrovia confiável, segura e preparada para sustentar o crescimento da atividade portuária”, destacou o presidente da Portos RS, Cristiano Klinger. A hidrovia do Rio Grande do Sul é um dos principais corredores logísticos do Estado, conectando a Lagoa dos Patos, o Lago Guaíba, o Delta do Jacuí e os acessos ao Porto do Rio Grande. Por ela circulam, em média, cerca de 6 milhões de toneladas de cargas por ano, incluindo produtos agrícolas, combustíveis, fertilizantes, insumos industriais e carga geral — volume que corresponde a aproximadamente 10% da movimentação do porto marítimo gaúcho. No porto e terminais de Porto Alegre a hidrovia garante operações estratégicas que atendem cadeias produtivas como celulose, grãos, energia, combustíveis e indústria química.Para recuperar e assegurar a navegabilidade, a Portos RS estruturou um programa de dragagem com investimentos previstos de aproximadamente R$ 258 milhões - recurso oriundo do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs). As intervenções abrangem canais da Lagoa dos Patos, do Lago Guaíba, do Rio Jacuí e áreas associadas, com contratos concluídos, em execução e em fase de mobilização. Paralelamente, foram contratados levantamentos hidrográficos contínuos para monitoramento das profundidades, validação das dragagens e atualização das informações fornecidas à Marinha do Brasil.O secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, ressaltou o impacto estratégico da medida para o desenvolvimento do Estado. “Estamos devolvendo ao Rio Grande do Sul uma hidrovia plenamente operacional, moderna e segura. Esse é um passo fundamental para reduzir custos logísticos e aumentar a competitividade das nossas cadeias produtivas, além de fortalecer a economia", salientou o titular da pasta. O processo de liberação da navegação noturna e da retomada do longo curso foi conduzido de forma integrada entre a Autoridade Portuária, a Marinha do Brasil e a Praticagem. Simulações operacionais em ambiente controlado permitiram testar diferentes cenários de manobra, tipos de embarcações e condições ambientais, subsidiando a implementação de um modelo de retomada gradual das operações com segurança e previsibilidade. Com a nova configuração operacional, o Porto de Porto Alegre volta a receber embarcações de longo curso e a operar em período noturno, restabelecendo plenamente o papel estratégico da hidrovia como eixo de integração produtiva e logística do Rio Grande do Sul.