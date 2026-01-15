Governador assina decreto para duplicação da Estrada Caminho do Meio

O governador Eduardo Leite assinou, na manhã desta quinta-feira (15), no Palácio Piratini, o contrato para execução da obra e a ordem para o início dos serviços de duplicação da Estrada Caminho do Meio, no trecho referente a Viamão. Esteve ao seu lado o secretário interino de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Fernando Classmann. O projeto terá investimento no valor de R$ 138,5 milhões e corresponde à extensão duplicada de 11,4 km.Na mesma cerimônia, Leite anunciou a abertura da concorrência eletrônica relativa a Alvorada. A obra terá extensão de 4,38 km, com investimento de R$ 47,3 milhões. O projeto de duplicação do Caminho do Meio contempla 23,08 km de estradas que conectam Alvorada, Viamão e Porto Alegre, e visa desafogar o trânsito nas rotas diárias.