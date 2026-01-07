Seminário debate os impactos da nova era tributária no Litoral Norte do RS

No dia 20 de janeiro de 2026, o Litoral Norte do Rio Grande do Sul sediará seminário voltado à qualificação técnica e ao fortalecimento do debate institucional sobre o novo cenário tributário brasileiro. A programação contempla os impactos da Reforma Tributária, com foco na CBS e no IBS, as implicações para o Simples Nacional, além de temas como governança tributária, crédito e superendividamento das micro e pequenas empresas. O evento também discutirá os desafios operacionais e estratégicos enfrentados por contadores, auditores, peritos e gestores no processo de adaptação às novas regras fiscais. A atividade ocorre das 8h30 às 17h30, na SCDL (Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer), em Capão da Canoa. O encontro é presencial, aberto ao público e gratuito, mediante inscrição prévia.
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!