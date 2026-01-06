ABGD concorda com tarifa branca para a geração distribuída, mas não de forma retroativa

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) analisa empregar na geração distribuída (consumidores que produzem sua própria energia, normalmente por sistemas solares fotovoltaicos) a chamada tarifa branca. Hoje, a compensação de créditos de quem adotou a geração distribuída com a distribuidora local é realizada kWh por kWh, independentemente do momento do dia. Entretanto, com a tarifa branca esse acerto dependeria do horário em que seria gerada e consumida a energia, pois essa eletricidade fica mais cara no horário de ponta (das 18h às 21h) e mais barata fora dele. O presidente da Associação Brasileira de Geração Distribuída (ABGD), Carlos Evangelista, afirma que não é contrário à aplicação do novo modo de tarifação, contudo, a medida sendo confirmada, o dirigente defende que seja empregada para futuras instalações de geração distribuída e não para as antigas.