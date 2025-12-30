Apostas da Mega-Sena da Virada provocam filas em lotéricas de Porto Alegre

O movimento é intenso nas lotéricas de Porto Alegre para as apostas da Mega-Sena da Virada, cujo prêmio está estimado em mais de R$ 1 bilhão. O valor não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de seis números, a quantia será dividida entre os acertadores da 2ª faixa (com o acerto de 5 números) e assim por diante. Nas lotéricas, muita gente aposta sozinha, mas os bolões - principalmente os das empresas ou de família - seguem sendo a escolha de quem quer aumentar as chances para ganhar o maior prêmio da história das loterias no Brasil. O sorteio bilionário será realizado no dia 31 de dezembro, às 22h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Na Mega Dupla Loterias, no Mercado Público de Porto Alegre, e na Praça XV Loterias, na rua José Montaury, no Centro Histórico da Capital, os clientes além de pagarem contas de luz ou água, aproveitaram para apostar na Mega da Virada. A técnica de enfermagem Marli Mariano realizou dois jogos com seis dezenas cada um. Com o prêmio, ela pretende ajudar pessoas vítimas da pandemia da Covid-19 e da enchente de 2024.