BRDE soma R$ 92,6 milhões em novos investimentos com recursos da Agência Francesa de Desenvolvimento

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) está fechando o ano com avanços na captação internacional com a liberação de recurso da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD). Ao todo, o banco alcançou 14,35 milhões de euros em valores vinculados à AFD, o que equivale a R$ 92,6 milhões em novos projetos financiados na região do Sul do país.Os recursos liberados pela AFD têm origem no contrato de 120 milhões de euros celebrado em junho deste ano, durante o Fórum Econômico Brasil-França, em Paris. Maior operação já realizada entre as duas instituições, o termo foi assinado pelo atual diretor de Operações do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior, à época presidente do banco. “Os investimentos viabilizados pela parceria ampliam a atuação do BRDE em projetos de sustentabilidade em toda a região, contribuindo com a transição climática, como na geração de energia com fontes renováveis e o agro sustentável”, destacou Ranolfo.No cenário internacional, além da AFD, o banco avançou em tratativas com outras instituições multilaterais. Estão em andamento negociações e agendas com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura (AIIB) e o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), ampliando o portfólio de fontes externas e preparando o BRDE para novas operações de financiamento nos próximos anos.“Essa diversificação de funding é essencial para que o BRDE consiga apoiar os setores mais estratégicos da nossa economia, especialmente em momentos em que o crédito apresenta custos elevados”, acrescenta Ranolfo. Neste ano, o total financiamentos liberados pelo BRDE a partir de fontes internacionais soma R$ 368 milhões.