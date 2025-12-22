Veja os itens que mais variaram de preço para a ceia de Natal 2025

A VR, empresa de soluções para trabalhadores e empregadores, analisou mais de 13 milhões de notas fiscais entre 2024 e 2025 e revela como o brasileiro pode precisar ajustar o orçamento para as ceias de fim de ano. Os números se baseiam em preços médios por quilo ou unidade, conforme o produto, e mostram que alguns clássicos ficaram mais caros, mas há espaço para substituições econômicas na mesa.Entre os itens que mais subiram está o bacalhau, que teve a maior alta no período: saltou de R$ 61,59 em novembro de 2024 para R$ 113,36 em novembro de 2025, um avanço de 84,7%.Outras proteínas também pressionam o orçamento: o lombo suíno passou de R$ 37,56 para R$ 44,33, aumento de 18%; já as aves festivas, como Chester e Fiesta, foram de R$ 91,67 para R$ 107,18, com alta de 16,9%. O tradicional peru, por sua vez, foi de R$ 112,31 para R$ 114,99, uma variação de 2,4%.