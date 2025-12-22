Indústria gaúcha encerra o ano sem confiança, aponta pesquisa do Sistema Fiergs

A indústria do Rio Grande do Sul encerra o ano sem confiança, segundo o Índice de Confiança do Empresário Industrial gaúcho (Icei-RS). O indicador ficou estável em dezembro, ao alcançar 45,5 pontos, com leve alta de 0,1 ponto em relação ao mês anterior. Por permanecer abaixo dos 50 pontos, o resultado sinaliza falta de confiança do setor, situação que se repete há 13 meses consecutivos. "O resultado indica que a indústria gaúcha segue operando com cautela. A confiança permanece abaixo do nível de otimismo, refletindo um ambiente ainda marcado por juros elevados, incertezas fiscais e fatores externos que afetam a competitividade, assim como o elevado custo-Brasil. Nesse contexto, o empresário tende a postergar decisões, aguardando sinais mais consistentes de estabilidade e previsibilidade para retomar investimentos e ampliar a produção", afirma o presidente do Sistema Fiergs, Claudio Bier.