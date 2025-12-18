Porto Alegre,

Publicada em 18 de Dezembro de 2025 às 18:28

Prorrogação da geração de Candiota 3 retoma chances de venda da CRM

Presidente da ABCS, Fernando Zancan, cita valorização da estatal gaúcha fornecedora de carvão

EVANDRO OLIVEIRA/JC
Jefferson Klein
O governo gaúcho foi bem-sucedido nas tentativas de privatização das empresas CEEE, Sulgás e Corsan, no entanto uma estatal que não foi adiante com a sua alienação foi a Companhia Riograndense de Mineração (CRM). Porém, com a recente confirmação da extensão da geração da usina de Candiota 3 até 2040, a CRM, que fornece carvão para essa termelétrica, volta a ficar valorizada e pode despertar o interesse do mercado em uma possível desestatização, avalia o presidente da Associação Brasileira do Carbono Sustentável (ABCS), Fernando Zancan. A entidade, que representa o setor carbonífero nacional, elaborou o documento “Riqueza Escondida – O papel estratégico do carvão no futuro do RS”, defendendo que o Rio Grande do Sul, detentor de 89% das reservas do mineral no País, não abra mão dessa fonte energética.

