Dólar opera em alta no mercado à vista com valor a R$ 5,49

O dólar opera em alta no mercado à vista na manhã de quarta-feira (17), rodando perto de R$ 5,49 por volta das 9h30, alinhado à valorização externa da divisa americana frente a seus pares fortes e várias divisas emergentes ligadas a commodities. Os retornos dos Treasuries também avançam. Investidores apontam também a alta de cerca de 2% do petróleo com a escalada das tensões entre o governo dos Estados Unidos e a Venezuela. Além de aguardar para esta quarta-feira, as falas de três membros do Fed na véspera da divulgação do índice de inflação ao consumidor nos EUA (na quinta-feira, 18). São aguardados os pronunciamentos do diretor Christopher Waller (10h15), do presidente do Fed de NY, John Williams (11h05), e do presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic (14h30).