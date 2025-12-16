Ibovespa encerra na mínima do dia, em queda de 2,4%, aos 158,5 mil pontos

Após ter tocado os 163 mil pontos na máxima da sessão anterior, então em alta pelo quarto dia seguido, o Ibovespa voltou ao campo negativo nesta terça-feira (16) de cautela também no exterior. E não conseguiu sustentar no fechamento a linha de 160 mil pontos pela qual lutou em boa parte do dia, tampouco o degrau seguinte, de 159 mil, perdido ao fim, na mínima a 158.557,57 pontos que coincidiu com o encerramento, em queda de 2,42%. Reforçado, o giro foi a R$ 31,6 bilhões nesta véspera de vencimento de opções sobre o índice. Na semana, o Ibovespa cai 1,37%, também oscilando para baixo (-0,32%) no mês. No ano, sobe 31,82%.