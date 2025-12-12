Sebrae RS reforça importância de o MEI acompanhar os impactos da Reforma Tributária

A Reforma Tributária está redesenhando o sistema de impostos no Brasil e, embora muitas mudanças ainda aconteçam gradualmente, o momento já exige atenção, inclusive dos Microempreendedores Individuais. Para muitos MEIs, acostumados a trabalhar sozinhos ou em casa, pode parecer que esse debate não os alcança. Mas a verdade é que alcança, sim.Segundo Giulia Mattos, especialista em MEIs do Sebrae RS, é fundamental que o microempreendedor entenda seu papel no cenário econômico. Segundo ela, desde 2008, quando o MEI foi criado, ele passou a existir como uma empresa. Para a especialista, reconhecer-se como empresa é o primeiro passo para atravessar esse momento de forma segura. O Brasil vive uma transformação tributária profunda, que impacta municípios, estados e a economia nacional.