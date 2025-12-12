Porto Alegre,

Publicada em 12 de Dezembro de 2025 às 16:42

Junta Comercial leva serviços ao Litoral na abertura da Operação Verão Total

Equipe prestará atendimento de 9 de janeiro a 6 de fevereiro em Tramandaí

Paola Prestes/Divulgação/JC
Agências
A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS) participa da abertura oficial da Operação Verão Total, iniciativa do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e de outros órgãos estaduais. A ação ocorre de 9 de janeiro a 6 de fevereiro e tem como objetivo aproximar os serviços do registro mercantil de veranistas e moradores do Litoral Norte.Ao longo do período, o público poderá acessar orientações e informações sobre formalização de empresas e outros procedimentos administrativos, além de ações educativas voltadas ao público infantil e atrações artísticas oferecidas gratuitamente. A abertura oficial ocorre em Tramandaí, neste sábado (13), na Avenida Beira-Mar, 1991.

