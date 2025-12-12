Setor calçadista terá tarifas de 35% nas exportações para o México

O Senado mexicano aprovou, nesta semana, alterações na Lei Geral de Impostos sobre Importações e Exportações (Ligie), projeto de lei que já havia passado pela Câmara dos Deputados. A medida propõe alterações nas tarifas de importação de mais de 1,4 mil linhas tarifárias de produtos, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2026, mas ainda está pendente de publicação no Diário Oficial.A medida estabelece uma alíquota de 35% sobre os calçados (capítulos 6401 a 6405 da Nomenclatura Comum do Mercosul) importados de países sem acordo comercial vigente com o México, caso do Brasil no segmento.Vale lembrar que, em 22 de abril de 2024, já havia sido publicado um decreto elevando temporariamente as tarifas de importação de calçados, por dois anos, de um patamar de até 25% para 35%. A medida teria vigência até 22 de abril de 2026, quando o teto da alíquota deveria retornar ao nível anterior.