Sindienergia-RS homenageia agentes da transição na 4ª edição do Prêmio Destaques Renováveis

O Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia-RS) realizou, na noite da terça-feira, 9 de dezembro, em Porto Alegre, a 4ª edição do Prêmio Destaques Renováveis. O evento, na Associação Leopoldina Juvenil, reuniu autoridades, especialistas e representantes de empresas e instituições que impulsionam a transição energética no Rio Grande do Sul.Com o tema Transição Energética Justa, a cerimônia reconheceu projetos, investimentos e lideranças que se destacaram em 2025 na inovação, sustentabilidade, governança e articulação institucional. Ao todo, foram agraciados representantes de 15 categorias que refletem diferentes dimensões do avanço da energia limpa no Estado.A presidente do Sindienergia-RS, Daniela Cardeal, ressaltou o papel estratégico do setor em um ano marcado pela reconstrução pós-enchentes e pela necessidade de fortalecer segurança energética e desenvolvimento econômico.