Vendas de implementos rodoviários acumulam perda de 6% no ano

De Caxias do SulA indústria de implementos rodoviários registrou, de janeiro a novembro, recuo de 6% no total de emplacamentos. No período, as empresas entregaram ao mercado 137.319 unidades ante 146.169 em igual período de 2024. O segmento de pesados apura queda de quase 20%, com 65.580 emplacamentos, enquanto as vendas de leves cresceram 11,5%, para 71.739 unidades.O cenário industrial brasileiro também apresentou oscilação negativa. Segundo o IBGE, a produção em outubro ficou 0,5% abaixo do mesmo mês do ano passado. No mercado de caminhões, de acordo com levantamento da Fenabrave, de janeiro a novembro de 2025, as vendas recuaram 8,3%. "É preciso que haja alguma medida de fomento que impacte positivamente as vendas de implementos rodoviários e caminhões por seu papel-chave no desempenho econômico", defende José Carlos Spricigo, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários (Anfir).