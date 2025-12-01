Ibovespa inicia dezembro em baixa de 0,29%

Após ter encerrado novembro da exata forma como havia fechado outubro, em máximas históricas em ambos os meses, o Ibovespa inicia dezembro acumulando ganho perto de 32% no ano, por enquanto a caminho de seu melhor desempenho desde 2016, quando escalou quase 39% (38,94%). Nesta segunda-feira 1º), o índice da B3 oscilou dos 158.029,48 até os 159.223,92 pontos, saindo de abertura aos 159.073,46 pontos. Ao fim, marcava 158.611,01 pontos, em baixa de 0,29%, com giro a R$ 22,0 bilhões. No ano, até aqui, o índice avança 31,86%. Na B3, o desempenho negativo do setor financeiro, o de maior peso no Ibovespa, impôs-se aos carros-chefes das commodities, Vale (ON 0,77%) e Petrobras (ON 0,63%, PN 0,19%), favorecidos pelo avanço do minério, na China, e do petróleo, em alta acima de 1%, em Londres e Nova York. Na ponta ganhadora do índice no fechamento, Eneva ( 3,42%), WEG ( 2,10%) e BB Seguridade ( 1,47%). No lado oposto, MBRF (-5,02%), C&A (-4,28%) e CVC (-3,72%). Entre os bancos, as perdas ficaram entre 0,61% (BTG Unit) e 1,53% (Bradesco PN, na mínima do dia no fechamento).