Marco Antônio Borba é eleito presidente da ACI Santa Cruz do Sul

Os empresários Marco Antônio Borba (BVK Advogados), presidente, e Tironi Ortiz, vice-presidente (Imply Tecnologia) foram eleitos para comandar a Associação Comercial e Industrial (ACI) de Santa Cruz do Sul para o biênio 2026/2027. Também foram eleitos os novos integrantes do Conselho Deliberativo e indicados os representantes do Conselho Fiscal da entidade. Entre as metas da nova diretoria que toma posse no dia 1º de janeiro do próximo ano estão o fortalecimento do papel representativo da ACI na região e colocar a entidade como protagonista nos debates e nas decisões que impactam o desenvolvimento local. Borba, que hoje é diretor jurídico da ACI Santa Cruz do Sul, vai suceder o atual presidente, Zeferino Ario Sabbi, que esteve à frente da ACI nos períodos de 2016/2017 e 2024/2025.