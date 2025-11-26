Em alta de 1,7%, a 158,5 mil pontos, Ibovespa quebra recordes de 11 de novembro

Em alta de 1,70%, o Ibovespa fechou pela primeira vez na casa de 158 mil, aos 158.554,94 pontos, e, no intradia, aos 158.713,52 pontos, rompeu também o recorde observado na sessão de 11 de novembro, então aos 158.467,21. Patrick Buss, operador de renda variável da Manchester Investimentos, destaca que a alta expressiva da Bolsa na sessão foi puxada pelas ações do setor financeiro, em razão da leitura comportada do IPCA-15 referente a novembro, a prévia da inflação oficial do mês, que mantém o Banco Central no caminho de iniciar, no primeiro trimestre do próximo ano, o ciclo de redução da Selic.