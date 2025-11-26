Porto Alegre,

Publicada em 26 de Novembro de 2025 às 15:54

Localizado no Sul do RS, pedágio mais caro das rodovias federais pode diminuir 85% após nova concessão

O certame está previsto para dezembro de 2026

Reprodução/MT/JC
Jamil Aiquel
O governo federal está lançando o programa "Concessões Rodoviárias 2026", que busca delinear um calendário de privatização e relicitação de importantes trechos da malha rodoviária brasileira. Sob a coordenação do Ministério dos Transportes e do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), este ciclo de concessões tem como objetivo principal atrair bilhões de reais em investimentos privados para a modernização, duplicação e manutenção das rodovias federais (BRs) ao longo dos próximos 30 anos.A iniciativa é vista pelo governo como crucial para elevar os padrões de segurança, garantir o escoamento eficiente da produção nacional e melhorar a logística em regiões-chave do país. No Rio Grande do Sul, dois leilões acontecerão em 2026. Um deles é a concessão da chamada Rota Integração do Sul, que abrange trechos das BRs-116/158/392/290. O certame está previsto para dezembro de 2026.

