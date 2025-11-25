IPC-S desacelera em quatro das sete capitais pesquisadas na 3ª Quadri de novembro

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) arrefeceu em quatro das sete capitais pesquisadas na terceira quadrissemana de novembro, informou nesta terça-feira, 25, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O índice como um todo moderou o ritmo de alta, de 0,24% para 0,23%, na passagem da segunda para a terceira quadrissemana de novembro.

A desaceleração mais significativa entre as capitais ocorreu em São Paulo (0,30% para 0,21%). Em seguida, aparecem Recife (0,57% para 0,49%), Porto Alegre (0,16% para 0,10%) e Salvador (0,09% para 0,07%).

Houve aceleração, por outro lado, em Brasília (0,55% para 0,76%), Belo Horizonte (-0,08% para 0,10%) e Rio de Janeiro (0,19% para 0,20%).