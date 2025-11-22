Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaRelações Internacionais

Publicada em 22 de Novembro de 2025 às 11:07

Lula diz que funcionamento do G20 como instância de diálogo e coordenação está ameaçado

Alerta de Lula foi feito na primeira sessão da Cúpula de Líderes, na África do Sul

Alerta de Lula foi feito na primeira sessão da Cúpula de Líderes, na África do Sul

Thomas Mukoya/POOL/AFP/JC
Compartilhe:
Agências
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que "o próprio funcionamento do G20 como instância de diálogo e coordenação está ameaçado", em seu discurso na primeira sessão da Cúpula de Líderes, neste sábado (20).
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que "o próprio funcionamento do G20 como instância de diálogo e coordenação está ameaçado", em seu discurso na primeira sessão da Cúpula de Líderes, neste sábado (20).
"É preciso preservar a capacidade deste fórum de tratar os grandes temas da atualidade. Se não formos capazes de encontrar caminhos dentro do G20, não será possível fazê-lo em um mundo conflagrado", disse.
O discurso não fez menção direta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas ocorre no momento em que o líder norte-americano escolheu boicotar a reunião do G20, por desentendimentos com a anfitriã África do Sul
Lula pontuou que o G20 nasceu em resposta à crise de 2008 e disse que as intervenções feitas pelo fórum foram fundamentais para evitar um "colapso de proporções catastróficas", mas ponderou que "a resposta oferecida pela comunidade internacional foi incompleta e produziu efeitos colaterais que perduram até hoje".
"Enveredamos por uma trilha que repetiu a receita de austeridade como um fim em si mesmo, que aprofundou desigualdades e que ampliou tensões geopolíticas. Agora, o protecionismo e o unilateralismo ressurgem como respostas fáceis e falaciosas para a complexidade da realidade atual. Seus efeitos exacerbam os problemas que enfrentamos", emendou o presidente brasileiro.
Ele defendeu ainda que a desigualdade extrema representa um risco sistêmico para todas as economias. Disse que sem atender às demandas dos países em desenvolvimento não será possível restabelecer o equilíbrio global, nem assegurar prosperidade que seja sustentável no longo prazo.
"O G20 deve incentivar a adoção de mecanismos inovadores de troca de dívida por desenvolvimento e por ação climática. O debate sobre tributação internacional e taxação dos super-ricos é inadiável", ressaltou Lula.

Notícias relacionadas