Cônsul-geral da Espanha em Porto Alegre quer estreitar a interação com o Brasil

Desde 4 de agosto, o cargo de cônsul-geral da Espanha em Porto Alegre é de Tomás Miguel Riba Núñez, de 32 anos. Nascido em Barcelona, o jovem diplomata afirma que já está se sentindo em casa na Capital, e comparou a alegria do povo gaúcho com a dos espanhóis.
Na tarde desta quarta-feira (19), Núñez visitou a sede do Jornal do Comércio e foi recebido pelo diretor-presidente do JC Giovanni Jarros Tumelero. Durante a conversa, o Cônsul afirmou estar concentrado em aumentar a interação e o comércio entre o Brasil e a Espanha, e entre a União Europeia e o Brasil. Segundo ele, a Espanha se posiciona como um dos únicos países, ao lado de Portugal, a apoiar o Acordo de Parceria Mercosul-União Europeia sem reservas, e ele deseja enfatizar isso.
Outro ponto enfatizado por ele é sua vontade de aumentar o comércio entre as regiões, visto que, embora a Espanha seja o segundo maior investidor no Brasil, as taxas de comércio estão muito baixas, sendo necessário diversificar os destinos das exportações em razão das tarifas impostas por outros países.
“Nós temos o objetivo de aumentar o comércio, porque agora a Espanha é o segundo investidor aqui no Brasil, mas o comércio está com taxas muito menores. Então queremos aumentar a interação entre a União Europeia e o Brasil e particularmente entre a Espanha e o Brasil”, explicou
Além disso, Núñez quer reverter a diminuição da presença econômica espanhola no Rio Grande do Sul, que, segundo ele, tem se concentrado em São Paulo e no Rio de Janeiro. Essa cooperação é vista como natural devido à contribuição da Espanha para a história e a cultura do Estado, como no contexto das Missões Jesuíticas.
“Gostaria de lembrar que a presença econômica espanhola aqui no Estado tem diminuído um pouco. Acho que agora estamos mais concentrados em São Paulo e no Rio. Temos os 400 anos das Missões, e acho que é uma boa oportunidade. Tenho falado com o secretário de Turismo, do Desenvolvimento Econômico e com o de Cultura, assim como muitos prefeitos da região para tentar de aproveitar a ocasião e lembrar um pouco a contribuição da Espanha na história do Estado e dos gaúchos”, ponderou.
Por fim, ele discutiu os principais tópicos da geopolítica mundial, como o tarifaço dos Estados Unidos. Núñez classificou o Brasil e a União Europeia (UE) como alguns dos principais afetados pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos e afirmou que esta situação representa uma boa oportunidade para estreitar relações entre a Espanha e o Brasil.
“É uma boa oportunidade porque os governos da União Europeia e do Brasil já têm expressado que faz falta diversificar os destinos das exportações e, pela proximidade cultural, histórica, política, econômica e humana também, acho que a Espanha está convencida de que é a região natural para diversificar o comércio é a América Latina”.