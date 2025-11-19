Ronaldo Sielichow, presidente da Sicredi Origens RS, é escolhido Dirigente Cristão do Ano

Ronaldo Sielichow, presidente da Sicredi Origens RS, foi escolhido Dirigente Cristão do Ano. O prêmio, concedido pela Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas (ADCE) de Porto Alegre, será entregue durante cerimônia no dia 3 de dezembro, no salão nobre da Catedral Metropolitana da Capital. A solenidade terá uma missa, às 18h, possivelmente com a participação de dom Jaime Cardeal Spengler, arcebispo de Porto Alegre, e um jantar às 19h30min.

O presidente da ADCE Porto Alegre, Daniel de Moraes Andrade, destaca que as distinções concedidas pela ADCE Porto Alegre têm por objetivo homenagear e reconhecer os empresários, dirigentes ou líderes de empresas e instituições que se destacam e contribuem efetivamente para o aperfeiçoamento das organizações e instituições. "A ADCE se sente honrada em estar homenageando uma liderança como Ronaldo Sielichow, que tem sido exemplo para muitos empresários, profissionais e, especialmente, os jovens", acrescenta. De acordo com Andrade, por suas ações e atitudes, os dirigentes homenageados devem multiplicar na sociedade a aplicação concreta dos princípios do ensinamento social cristão e da sustentabilidade dos negócios para uma economia inclusiva.

Sobre o fato de ser reconhecido como dirigente cristão do ano, Sielichow destaca que 2025 está sendo muito especial por dois motivos: a Sicredi Origens RS completou 100 anos e agora a concessão do título de Dirigente Cristão do Ano. "Estou muito emocionado com a homenagem da ADCE", destaca o dirigente, que há 20 anos participa da Sicredi Origens RS. "Fui convidado pelo saudoso empresário Alécio Ughini. Acompanho o compromisso que a entidade tem com a ética, transparência e valorização da dignidade humana", ressalta.

O dirigente comenta que a distinção valoriza práticas que vão além do resultado econômico, reforçando a importância da solidariedade, da transparência e da justiça nas decisões corporativas. Casado há 43 anos com a Márcia, Sielichow é pai do Felippe e da Nathalia, avô de três netas, Isabella, Júlia e Maria.​