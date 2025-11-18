Satc e usina Pampa Sul firmam parceria para projeto de co-combustão

A Associação Beneficente da Indústria Carbonífera de Santa Catarina (Satc) e a termelétrica Pampa Sul formalizam, nesta quarta-feira (19), às 10h, no Centro Tecnológico da Satc, uma parceria para o desenvolvimento do projeto “Co-combustão de Carvão Mineral e Biomassa em Escala Piloto com Foco na Transição Energética”. A iniciativa integra o Programa de P&D da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e envolve também o Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Coppe/UFRJ).

O objetivo do projeto é avaliar a co-combustão com uso do carvão mineral e por biomassas disponíveis na região de Candiota utilizando na geração elétrica.

Contexto e tecnologia utilizada

Localizada em Candiota, no Rio Grande do Sul, a usina Pampa Sul possui 345 MW de capacidade instalada e opera com tecnologia de leito fluidizado circulante. A Satc e a Coppe/UFRJ atuarão no desenvolvimento dos estudos e testes necessários para a aplicação da co-combustão.

Com investimento de R$ 5,4 milhões, o projeto analisará o uso de resíduos de milho, arroz, soja e madeira de florestas plantadas como fonte de carbono renovável. A proposta busca verificar o desempenho da queima combinada e suas implicações na operação da usina.

Etapas da pesquisa

A pesquisa será realizada ao longo de 30 meses e organizada em 12 etapas. A primeira fase consiste no levantamento das biomassas disponíveis e na preparação dos materiais para uso como combustível.

Na etapa seguinte, os combustíveis serão testados em escala piloto com tecnologia semelhante à empregada na usina. Os testes permitirão avaliar a combustão conjunta de carvão e biomassa e a composição dos gases gerados.

Uma das atividades previstas é a realização de testes de captura de CO₂ a partir dos gases de exaustão, para verificar o potencial de redução de emissões e chegar a emissões negativas.

Avaliação regional e técnica

As etapas finais incluem estudos sobre oferta de biomassa na região, análise do ciclo de vida do carbono, a pegada de água e avaliação da viabilidade técnica e econômica e social da operação com co-combustão.

Os resultados devem contribuir para a construção de modelos de transição energética aplicáveis ao setor elétrico nacional e um novo modelo de usina térmica usando o carvão mineral nacional. A assinatura da parceria marca o início das atividades conjuntas entre Satc, Pampa Sul e Coppe/UFRJ no projeto.