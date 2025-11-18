Bolsas da Ásia fecham em baixa com receio sobre retorno de IA e Tóquio despenca 3%

As bolsas asiáticas prolongaram a queda nesta terça-feira (18), com o mercado de Tóquio em baixa de mais de 3%, com os investidores acompanhando o ambiente de aversão ao risco diante das apreensões ligadas a ativos ligados à inteligência artificial. O rumo precede resultados da norte-americana Nvidia, amanhã, que podem validar ou não os múltiplos esticados de alguns papéis. Divulgação de dados represados nos EUA também acalenta a cautela.

O índice japonês Nikkei recuou 3,2% em Tóquio, a 48.702,98 pontos. A Fujikura registrou queda de 9,9%, seguida pelas ações da Furukawa Electric, que caíram 9,5%. As ações da Sumitomo Electric Industries cederam 9,1%. O índice sul-coreano Kospi despencou 3,3% em Seul, a 3.953,62 pontos, após ter tido ontem recuperação parcial da queda de quase 4% de sexta-feira.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng cedeu 1,7% em Hong Kong, a 25.930,03 pontos. O Taiex registrou baixa de 2,5% em Taiwan, a 26.756,12 pontos. Na China continental, o Xangai Composto apresentou queda de 0,81%, a 3.939,81 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto, teve queda de 1,04%, a 2.485,79 pontos.

As ações de montadoras de veículos elétricos recuaram diante do ceticismo dos investidores sobre o potencial de crescimento. A Xpeng despencou 10,5% em Hong Kong após a empresa de veículos elétricos e voadores anunciar novo prejuízo. A BYD caiu 1,6%.

O setor de veículos elétricos da China tem um forte potencial de crescimento a longo prazo, mas uma base de comparação elevada para 2026, políticas de subsídios incertas e uma competição de preços prolongada podem limitar a valorização das ações, afirmam analistas da Morningstar em um relatório. Na Oceania, a bolsa australiana terminou o pregão perto da estabilidade, com o S&P/ASX 200 apontando variação de -1,94% em Sydney, a 8.469,10 pontos.