Daniel Panizzi é eleito presidente do CIC-BG

O Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves será presidido por Daniel Panizzi na gestão 2026-2027. O líder foi eleito em assembleia realizada na manhã de segunda-feira (17), e será empossado na noite de 4 de dezembro, durante solenidade que marca a despedida de Carlos Lazzari, que comandou a entidade no biênio 2024-2025 e, agora, passará a presidir o Conselho Superior.

Panizzi ocupou a função de diretor de relacionamento vitivinícola na gestão de Lazzari e, com esse conhecimento, destaca a posição do CIC-BG como uma das instituições mais importantes da Serra Gaúcha, com mais de um século de história. “A entidade tem um compromisso com a comunidade e entendo que estar na presidência é uma forma de contribuir e retribuir para uma representação que sempre foi crucial para o município”, destaca.

Em sua gestão, premissas como o incentivo ao empreendedorismo e ao turismo e a qualificação da mão de obra estarão entre as prioridades. Somada a essas, está a participação e proposição de projetos importantes para o desenvolvimento econômico-social, que possam gerar novos negócios e qualidade de vida para a população. “Teremos o olhar sempre alicerçado em três pilares importantes da sociedade, que são educação, saúde e segurança”, antecipa.

A composição de diretoria, que será anunciada na noite da posse, foi estruturada para promover a união e a integração entre as entidades. “Representaremos todos os setores produtivos, bem como a iniciativa privada junto ao poder público, que é fundamental para o sucesso das ações conjuntas”, garante.

Panizzi presidiu a União Brasileira de Vitivinicultura no período de 2022 a 2025. No período, foi vice-presidente do Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul. Farmacêutico, com especialização em indústria, é diretor da vinícola Don Giovanni, onde atua desde 2010. Tem MBA executivo em saúde pela Fundação Getúlio Vargas e participou do programa de desenvolvimento de dirigentes da Fundação Dom Cabral.