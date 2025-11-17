Focus: IGP-M de 2025 passa de -0,22% para -0,32%

A mediana em terreno negativo do relatório Focus para o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de 2025 passou de -0,22% para -0,32%. Um mês antes, estava positiva, em 0,87%.

A projeção para 2026 diminuiu de 4,08% para 4,02%. Quatro semanas antes era de 4,20%.

Os índices gerais de preços, da Fundação Getulio Vargas (FGV), medem um agregado da inflação para três grupos: produtores (atacado, com impacto do câmbio e da variação e commodities), com peso de aproximadamente 60%; consumidores, com 30%; e construção, 10%.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast.