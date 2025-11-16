Pix faz 5 anos: veja mudanças causadas pela ferramenta e o que vem por aí

O Pix completa cinco anos neste domingo (16) em meio a um uso cada vez maior no país. O sistema já reúne 162 milhões de brasileiros, superando a população economicamente ativa (cerca de 110 milhões).

Só em outubro foram realizadas 7,3 bilhões de transações, que movimentaram R$ 3,3 trilhões, volume que equivale a cerca de um terço do PIB brasileiro.

A tradicional TED, porém, segue líder em termos de valor movimentado, com R$ 3,9 trilhões em outubro. Para muitas empresas, a taxa bancária da TED é mais barata que a do Pix — gratuito apenas para pessoas físicas.

O crescimento diário se reflete nas projeções para os próximos meses. Uma análise do Ebanx estima que o Pix deve chegar a 7,9 bilhões de transações em dezembro, impulsionado pelas compras de fim de ano.

Mantido esse ritmo, o volume movimentado poderá alcançar R$ 35,3 trilhões em 2025, um salto de 34% em relação ao ano anterior.

O estudo ressalta que nenhum outro sistema de pagamentos instantâneos no mundo avançou tão rapidamente. O UPI da Índia levou quase sete anos para chegar perto dos 8 bilhões de transações.

"Estamos todos muito contentes. O Pix cresceu, se desenvolveu bem e é um motivo de grande orgulho", diz Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central.

COMO SURGIU O PIX?

Embora o Pix tenha sido lançado em 2020, sua concepção começou em 2018, quando o Banco Central criou um grupo de trabalho para discutir pagamentos instantâneos.

"O Pix foi criado para ser uma experiência fluida", diz Denis Silva, CEO do Efí Bank.

Para Fernanda Garibaldi, diretora-executiva da Zetta, o Pix marca um momento de inovação pública, ao mostrar que o Estado pode criar soluções eficientes e escaláveis.

A atuação do BC na arquitetura do Pix também é destacada por Gustavo Lino, diretor-executivo da INIT, que aponta a necessidade de fortalecer o quadro de servidores do órgão.

Para Garibaldi, um dos desafios é continuar fortalecendo o regulador, garantindo capacidade técnica para fiscalizar os agentes econômicos. O Pix é uma infraestrutura pública, e a vigilância constante é essencial.

SEGURANÇA

Nos últimos meses, o sistema voltou ao debate após invasões que desviaram bilhões.

Um ataque hacker em junho desviou R$ 813 milhões de contas usadas para gerenciar transferências Pix.

O BC diz ter aprendido com os incidentes e aperfeiçoado os procedimentos. Duas novas regulamentações estão sendo criadas para PSTIs, porta de entrada dos hackers.

"As estruturas do Banco Central e do Pix funcionam perfeitamente", afirma Ailton de Aquino, diretor de Fiscalização do BC.

EFEITO PIX

Para Mauro Rochlin, doutor em economia da FGV, o Pix reduziu custos para quase todos os agentes econômicos, ao eliminar tarifas antes cobradas em operações básicas.

A digitalização acelerada também afetou o uso de dinheiro físico. A cédula de R$ 200, lançada em 2020, teve demanda muito abaixo do previsto.

O Pix reduziu ainda o custo de manutenção de dinheiro em espécie para instituições e para o regulador.

O QUE O PIX PODE FAZER HOJE?

PIX TRADICIONAL

Permite transferências instantâneas a qualquer hora, gratuitas para pessoas físicas, por chave cadastrada ou QR Code.

PIX COBRANÇA

Empresas podem cobrar via QR Code ou Pix Copia e Cola, inclusive com data futura.

PIX SAQUE E PIX TROCO

Permitem sacar dinheiro em lojas, lotéricas ou ATMs; o comerciante decide se oferece o serviço.

PIX AGENDADO RECORRENTE

Ideal para pagamentos mensais fixos, como mesadas ou serviços contínuos.

PIX POR APROXIMAÇÃO

Lançado em fevereiro; basta aproximar celular ou relógio da maquininha.

PIX AUTOMÁTICO

Voltado a pagamentos recorrentes; deve ampliar acesso a quem não tem cartão de crédito.

PIX POR COMANDO DE VOZ, MENSAGEM E IMAGEM

Disponível em alguns apps e via WhatsApp.

PAGAMENTO DE BOLETOS COM O PIX

Autorizado desde fevereiro, por QR Code no próprio documento.

QUAIS SÃO AS FUNCIONALIDADES FUTURAS DO PIX?