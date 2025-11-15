Porto Alegre,

Publicada em 15 de Novembro de 2025 às 13:56

Aposta de Porto Alegre acerta Mega-Sena e leva prêmio de R$ 99 milhões

Esta é a segunda vez em dois meses que um morador de Porto Alegre leva o prêmio máximo da Mega-Sena

TÂNIA MEINERZ/JC
Agências
Uma aposta simples feita em Porto Alegre acertou as seis dezenas do concurso 2.940 da Mega-Sena e garantiu mais de R$ 99 milhões no sorteio realizado excepcionalmente na noite de sexta-feira (14), em razão do feriado deste sábado (15). O bilhete premiado foi registrado na Lotérica Tabacaria 33, no Centro Histórico da capital, que permaneceu fechada neste sábado.
O ganhador só poderá retirar o prêmio a partir de segunda-feira, já que valores elevados são pagos exclusivamente nas agências da Caixa Econômica Federal, que não abrem em fins de semana e feriados. As dezenas sorteadas foram 07, 08, 09, 13, 22 e 53.
Além do vencedor principal, o sorteio também premiou outras faixas: 170 apostas acertaram cinco dezenas e receberão R$ 28.007,64 cada; outras 13.794 apostas marcaram quatro dezenas e terão direito a R$ 568,96.
Esta é a segunda vez em dois meses que um morador de Porto Alegre leva o prêmio máximo da Mega-Sena. Em setembro, uma aposta feita no bairro Azenha rendeu R$ 80 milhões ao ganhador.
O próximo sorteio será realizado na terça-feira (18), com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões. As apostas podem ser registradas até as 20h (horário de Brasília) nas lotéricas de todo o país. No caso de bolões, o sistema fica disponível até as 20h30 no portal e no aplicativo Loterias Caixa. O valor da aposta simples é de R$ 6.

