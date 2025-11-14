Com lucro líquido de R$ 948 milhões, Banrisul registra maior resultado de sua história nos nove primeiros meses do ano

O Banrisul alcançou, entre janeiro e setembro de 2025, lucro líquido de R$ 948 milhões, maior resultado da história do banco para os nove primeiros meses do ano. O resultado representa ainda um crescimento de 50% diante do registrado no mesmo período de 2024. Os destaques positivos do período foram, especialmente, o incremento da margem financeira e o aumento das receitas de prestação de serviços. As informações são da assessoria de comunicação do Banrisul.

A carteira de recursos captados e administrados, composta por depósitos, recursos em letras, dívida subordinada e fundos de investimento cresceu 10% e alcançou R$ 127,8 bilhões. Os depósitos, principal instrumento de captação, subiram R$ 7,4 bilhões no período – aumento de 8,4% – e representam 64,8% dos recursos captados. Já o patrimônio líquido alcançou R$ 10,8 bilhões no final de setembro, valor 6% superior ao registrado 12 meses antes. No mesmo período, o total em ativos atingiu R$ 158,5 bilhões, 11,6% superior a setembro de 2024.

De acordo com o presidente da instituição, Fernando Lemos, o Banrisul avança como um banco aberto, inteligente e comprometido com a construção de um futuro sustentável e inovador. “Em 2025, implementamos um novo conceito de atendimento voltado para pequenas e médias empresas, com foco em qualificação do relacionamento com clientes, mais agilidade nos processos e aumento da eficiência operacional. Os espaços Banrisul Empresas foram projetados para atender às demandas específicas dos clientes e reúnem um time de colaboradores com ampla expertise em soluções financeiras empresariais”, afirma.

Atualmente, já estão em operação oito unidades do Banrisul Empresas, localizadas nos municípios de Porto Alegre, Pelotas, São Leopoldo, Erechim, Gravataí, Santa Cruz do Sul, Bento Gonçalves e Santa Maria. Para 2026, o projeto contemplará também Caxias do Sul, Canoas, Novo Hamburgo e Passo Fundo.

O dirigente lembra que, no terceiro trimestre do ano, foi inaugurada a agência Banrisul Corporate, em Porto Alegre, direcionada exclusivamente para o atendimento de empresas de grande porte. “O propósito é aumentar o nosso market share [fatia de mercado] nesse importante nicho de mercado para atender os clientes atuais e potenciais. O novo espaço oferece um nível ainda mais elevado de personalização e soluções financeiras sob medida, com acompanhamento dedicado e profundo conhecimento das operações dos clientes”, ressalta.

Crédito e carteira de câmbio

A carteira de crédito alcançou R$ 64,1 bilhões em setembro de 2025, alta de 11,1% em comparação com o mesmo mês de 2024, refletindo. O resultado reflete, especialmente, a ampliação no saldo em crédito comercial, câmbio e financiamentos de longo prazo. O crédito comercial, a maior carteira do banco, totalizou R$ 39,3 bilhões, que corresponde a 61,3% do total de operações de crédito.

A carteira de câmbio apresentou avanço consistente, passando de R$ 1,6 bilhão em setembro de 2024 para R$ 2,4 bilhões ao final de setembro de 2025 – crescimento de 45,8%. O desempenho foi impulsionado pela expansão da atuação comercial e pelo aumento expressivo nas operações de câmbio pronto – cujo volume acumulado até setembro de 2025 atingiu R$ 13 bilhões, igualando o total registrado em todo o exercício de 2024.