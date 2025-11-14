Be8 e Sumitomo Corporation do Brasil assinam acordo de desenvolvimento de SAF para a Europa

A Sumitomo Corporation do Brasil, subsidiária do conglomerado japonês Sumitomo Corporation, e a Be8, uma das principais produtoras brasileiras de biodiesel, assinaram um Acordo de Desenvolvimento Conjunto (Joint Development Agreement – JDA) para a distribuição de SAF na Europa. O anúncio foi feito no estande da Be8 na Green Zone da COP 30. A parceria contempla a avaliação de dois modelos de negócios: o fornecimento de SAF da unidade Omega Green da Be8, atualmente em desenvolvimento no Paraguai, para o Norte da Europa, e o desenvolvimento conjunto de infraestrutura de distribuição (downstream) de combustível de aviação naquela região.

A Europa estabeleceu metas ambiciosas para a adoção de SAF na mistura de combustível de aviação. O mandato começou em janeiro deste ano com 2% e está previsto para aumentar para 6% até 2030. A nova cadeia de valor a ser construída conjuntamente pelas duas empresas deverá iniciar em 2029, coincidindo com o início das operações da nova biorrefinaria da Be8.

A indústria da aviação se comprometeu a atingir emissões líquidas zero de CO₂ até 2050, sendo esperado que o SAF contribua com cerca de dois terços da redução necessária. Outras soluções, como o hidrogênio e a eletrificação, ainda enfrentam desafios tecnológicos.

“Escalar o SAF é um desafio e uma oportunidade global que exigirá empreendedorismo, visão de longo prazo e os parceiros certos. Nossa empresa tem background em construir novos mercados de biocombustíveis com parcerias estratégicas”, afirmou Erasmo Carlos Battistella, Presidente da Be8. “Uma parte essencial da construção de uma nova cadeia de valor com o SAF é compreender os desafios logísticos envolvidos e essa parceria nos permitirá desenhar uma solução completa”, acrescentou Battistella.

Além disso, o presidente da Be8 complementa dissertando sobre as principais vantagens do projeto.“Esta parceria reúne empresas com expertises complementares para criar uma nova cadeia de valor. Nossas projeções indicam um custo de produção no primeiro quartil da curva global de custo do SAF, com acesso a matéria-prima competitiva, logística eficiente, baixos impostos e eletricidade renovável a preço competitivo.”

Takamasa Ueda, Diretor Sênior e Líder da Iniciativa de Inovação Energética da Sumitomo Corporation do Brasil, declarou que “o mercado global de aviação exige fornecimento de SAF em escala, especialmente SAF compatível com os padrões da União Europeia”. Segundo ele, “dada a dimensão da indústria agrícola na América do Sul, há grande potencial para expandir o fornecimento de SAF e atender à crescente demanda global”.

“Desejamos contribuir para o desenvolvimento desse fornecimento de SAF na América do Sul utilizando nossas redes globais e expertise. A Be8 possui uma excelente rede de matéria-prima e capacidades existentes de produção de biocombustíveis. Acreditamos fortemente que as duas empresas podem, juntas, desbloquear novas oportunidades de negócios no setor de biocombustíveis globalmente”, acrescentou Ueda.