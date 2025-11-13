Empresa de Guaporé leva estação de comunicação à cidade devastada por ciclone no Paraná

WayTec, tem sido a solução de comunicação em Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, a cidade devastada pelo ciclone da última semana Blue Station, uma estação autônoma alimentada por placas solares, que fornece energia e wi-fi. Uma empresa gaúcha de três décadas, a, no Paraná, a. Há cerca de um ano, após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, foi criada a, uma estação autônoma alimentada por placas solares, que fornece energia e wi-fi.

O empresário Luciano Frizon conta que o projeto foi apresentado ao governo do Rio Grande do Sul no ano passado. “Nossa expectativa é que o Estado tenha interesse nele”, expõe Frizon, citando os eventos climáticos extremos cada vez mais comuns. O empresário também tem expectativa de que o equipamento se espalhe pelo Brasil.

A estação, montada na cidade de Guaporé, foi levada a Rio Bonito do Iguaçu de caminhão. Ela pesa 2 toneladas, tem seis metros de comprimento e 1,9 metro de altura. Pode funcionar ininterruptamente, já que ela se alimenta por luz natural. "Qualquer claridade já deixa a carga operacional", detalha Frizon.

Como abrange um raio de 200 metros, por dias a Blue Station foi a única solução para os moradores paranaenses carregarem seus celulares e usarem wi-fi. Brigada Militar, Bombeiros e Defesa Civil também se beneficiaram.

“Ela ficará lá à disposição das forças de governo pelo tempo que for necessário”, ressalta Frizon.

O equipamento que está no Paraná é um protótipo da WayTec, mas ele pode ser produzido em escala. A companhia também trabalha com instalações de fibras ópticas e servidores.