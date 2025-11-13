Bolsas da Ásia fecham em alta após Trump sancionar fim do shutdown

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quinta-feira (13), após o presidente dos EUA, Donald Trump, sancionar o projeto de lei que retoma o financiamento do governo americano, encerrando uma paralisação recorde de 43 dias.

O índice japonês Nikkei subiu 0,43%, a 51.281,83 pontos, com a ajuda de ações financeiras e ligadas a metais, mas o Softbank Group caiu 3,38%, em seu segundo dia consecutivo de queda, após a empresa japonesa de investimentos em tecnologia revelar, na terça-feira (11), que vendeu toda a sua participação na americana Nvidia por US$ 5,8 bilhões.

Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi avançou 0,49% em Seul, a 4.170,63 pontos, e o Hang Seng registrou ganho de 0,56% em Hong Kong, a 27.073,03 pontos, enquanto o Taiex destoou e caiu 0,16% em Taiwan, a 27.903,56 pontos.

Na China continental, prevaleceu o apetite por risco: o Xangai Composto teve alta de 0,73%, a 4.029,50 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto, de 1,53%, a 2.546,14 pontos. O fim do chamado shutdown nos EUA, que era aguardado desde o começo da semana, abre o caminho para a divulgação atrasada de uma série de dados econômicos fundamentais para que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) decida sobre possíveis novos cortes de juros.

No fim da noite de hoje, estão previstos indicadores mensais da indústria e do varejo chineses. Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho pelo terceiro pregão seguido, com baixa de 0,52% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.753,40 pontos.