Be8 e Badesul assinam contrato para início da construção de fábrica de hidrogênio verde no RS

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, esteve no estande da Be8 na COP 30 para assinatura do contrato com o Badesul, que vai financiar a construção da fábrica de hidrogênio, um projeto pioneiro da empresa no Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva de Hidrogênio Verde, no Rio Grande do Sul (H2V-RS).



A Be8 também recebeu, da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), a licença prévia de instalação da fábrica de hidrogênio, que tem previsão para operar em 2027. O investimento total é de R$ 38,7 milhões e tem apoio do governo estadual e contrapartida da Be8. O projeto será implantado em Passo Fundo (RS), na mesma área em que está sendo construída a nova fábrica de etanol da empresa. O local também terá o primeiro posto de abastecimento do país voltado para o transporte de cargas, utilizando tecnologia de ponta e energia renovável.

Eduardo Leite destacou a capacidade da Be8, liderada pelo presidente Erasmo Carlos Battistella, de inovar e empreender. “Nosso papel no governo é criar as condições para que essa transformação se dê mais rapidamente. O Rio Grande do Sul já é destaque na produção de energias limpas e devemos incentivar essas iniciativas ousadas para permitir ao estado produzir e competir”, afirmou Leite.



Para Battistella, o projeto representa um passo fundamental para tornar o hidrogênio verde uma realidade no transporte pesado no Brasil. “Este projeto reflete a nossa estratégia de ampliar a oferta de soluções para a transição energética e descarbonização. Também poderemos entender os desafios e oportunidades na prática e, com isso, dar sustentação econômica ao uso em larga escala do hidrogênio”, completou.



A iniciativa busca diversificar a matriz energética estadual com fontes renováveis, estimular a inovação tecnológica, atrair investimentos e gerar empregos e renda. “A avaliação prática deste projeto é fundamental a fim de abrir caminho para uma nova cadeia logística de hidrogênio verde no Brasil, conectando inovação, sustentabilidade e competitividade real no transporte pesado”, disse Camilo Adas, diretor de Transição Energética e Relações Institucionais da Be8.



A operação será monitorada por uma equipe multidisciplinar, em parceria com fabricantes, universidades e especialistas em hidrogênio, garantindo rigor técnico e segurança em todas as etapas. “O elemento será produzido por meio da eletrólise da água, tecnologia mais madura para a produção de hidrogênio verde”, explicou Adas.



O objetivo é testar, em ambiente real, o desempenho, os custos e a viabilidade do hidrogênio verde como alternativa ao diesel, tradicionalmente utilizado no setor de transporte de cargas. Além de contribuir para a redução das emissões de CO₂, com potencial de evitar quase 400 toneladas de poluentes por ano, o projeto busca validar um modelo de negócio inovador, capaz de tornar o hidrogênio competitivo frente aos combustíveis fósseis. Os dados coletados servirão de base para o desenvolvimento de uma futura rede de postos de abastecimento de hidrogênio verde, com potencial de replicação em todo o estado e no país.



