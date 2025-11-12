Safra e juros derrubam inflação no Brasil, dizem analistas

O alívio nos preços dos itens livres, ou seja, aqueles cujos preços não são determinados por uma tarifa e são mais suscetíveis a pressões de demanda e oferta, tem contribuído para a desaceleração da inflação geral mesmo em um momento em que o desemprego está em níveis baixos, dizem especialistas.

Para eles, o desempenho se deve a uma combinação de sorte no clima, que não atrapalhou a safra deste ano, com fatores externos, como queda de juros nos Estados Unidos, e a política monetária de alta de juros.

O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) foi de 0,09% em outubro, menor nível para o mês desde 1998. Os itens livres tiveram um desempenho pior do que o geral (0,18%), mas têm sido baixos desde maio.

Algumas teorias sobre a inflação dizem que um desemprego muito baixo pode causar uma aceleração da inflação. A ideia, grosso modo, é que nessa situação há uma pressão na demanda por consumo.

No entanto, a taxa de desemprego foi de 5,6% no trimestre até setembro, segundo dados da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), e o número de desempregados foi estimado em 6 milhões até setembro, o menor já registrado na série.

André Braz, economista da FGV (Fundação Getulio Vargas), afirma que a pressão na demanda não tem ocorrido porque, apesar dos dados de emprego estarem robustos, o endividamento das famílias está crescendo.

Dívida limita a demanda, e a inadimplência é um sinal de que o endividado não tem mais capacidade de consumir.

O endividamento, por sua vez, está aumentando justamente por conta dos juros altos, diz ele.

Juliana Inhasz, professora do Insper, diz que o Braisl está com empregabilidade alta, mas que a renda não está subindo na mesma velocidade. "Se tivéssemos aumentos de renda mais pujantes, teríamos aumentos inflacionários maiores", diz. Para ela, isso se deve à natureza das vagas que estão sendo criadas, que são de baixa produtividade e baixos salários.

Ela afirma, também, que a teoria que diz que emprego e inflação estão ligados conta com um outro fator importante: expectativas de inflação.

O Banco Central tem sinalizado que vai manter a taxa de juros básicos, a Selic, em 15%, e os agentes econômicos entendem que a política monetária continuará restritiva e evitará altas de preços.

Tatiana Pinheiro, economista-chefe da Galapagos Capital, projeta que nos próximos dois meses a inflação dos preços livres estará em 0,42%, pois é comum que esses preços desacelerem entre abril e setembro e voltem a subir mais perto do fim do ano por conta de um aumento no consumo. Tirando os efeitos de sazonalidade, a alta seria equivalente a 0,20%.

Para ela, isso é resultado da política monetária. A taxa partiu de 10,5% e começou a subir em setembro do ano passado e agora está em 15%. Segundo a economista, há uma demora para que o efeito se faça sentir.

Os juros altos ajudam a valorizar o câmbio, o que também tem um efeito desinflacionário.

Guilherme Moreira, coordenador do IPC Fipe, atribui o desempenho dos itens à inflação da alimentação. Segundo ele, o ano passado foi muito agressivo em relação ao clima (houve seca e depois chuva excessiva em regiões produtoras) em 2024, e neste ano as oscilações foram menos intensas.

Tirando esse grupo, ele afirma, os outros itens que a Fipe monitora têm tido comportamento semelhante ao do ano passado.