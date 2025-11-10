Trump diz que pagará ao menos US$ 2 mil em dividendos a cada norte-americano devido ao tarifaço

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse no domingo (9) que pagará pelo menos US$ 2 mil (cerca de R$ 10,7 mil na cotação atual) em dividendos a cada norte-americano, exceto os de alta renda, devido ao dinheiro arrecadado com as novas tarifas impostas a produtos importados de outros países.

O anúncio foi feito em uma publicação na Truth Social, onde Trump afirmou que os críticos das taxas comerciais são "tolos". "Quem é contra tarifas alfandegárias é tolo! Agora somos o país mais rico e respeitado do mundo, com inflação quase nula e um mercado de ações com preços recordes", escreveu.

O presidente norte-americano também afirmou que os EUA estão "arrecadando trilhões de dólares" com as tarifas e que, em breve, começarão a pagar sua "enorme dívida de 37 trilhões de dólares". "Investimentos recordes nos EUA, fábricas e usinas sendo construídas por todo o país", disse. "Um dividendo de pelo menos 2.000 dólares por pessoa (sem incluir pessoas de alta renda!) será pago a todos", acrescentou. Ele não explicou como isso ocorrerá.

Em agosto, o governo Trump impôs uma alíquota de 50% para produtos brasileiros enviados para o território norte-americano. Desde então, as exportações do Brasil para os EUA registraram quedas consecutivas. Em outubro, a redução foi de 37,9% em comparação com o mesmo mês do ano passado, o que totalizou US$ 2,217 bilhões, o menor volume desde 2020.

A legalidade das tarifas está em julgamento na Suprema Corte, que avalia o uso de poderes de emergência para impor taxas abrangentes a quase todos os parceiros comerciais dos EUA.

Trump disse que o processo é "o mais importante na história dos EUA" e que perdê-lo seria "devastador".