Moedas Globais: dólar cai ante pares rivais pressionado por apostas para Fed e shutdown nos EUA

O dólar registrava queda ante pares globais nesta sexta-feira (7) e estendeu perdas registradas na última sessão, enquanto os investidores se mantêm em compasso de espera por novas sinalizações da trajetória de juros de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), após o número de demissões da consultoria Challenger, Gray & Christmas elevar as chances de corte de juros. O mercado valorizou o dado diante da falta de indicadores econômicos por conta da paralisação do governo americano, que alcançou o 38º dia.

O índice DXY, que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de seis moedas fortes, fechou em queda de 0,18%, a 99,552 pontos. Por volta das 17h50 (de Brasília), o dólar subia a 153,37 ienes, enquanto o euro avançava a US$ 1,1569 e a libra subia a US$ 1,3166.

Durante a manhã, o dólar perdeu força após a queda acima do esperado no índice de sentimento do consumidor americano, elaborado pela Universidade de Michigan. A moeda americana já estava enfraquecida desde o último pregão.

O ING pondera que, apesar dos indícios de dados de emprego mais fracos nos EUA, o shutdown em andamento nos EUA não permite uma visão clara do verdadeiro cenário do mercado de trabalho. No fim da tarde, notícias de que senadores democratas apresentarão uma proposta para o fim da paralisação deram fôlego para a moeda americana, mas relatos de que o acordo será rejeitado por republicanos se sobrepuseram ao otimismo.

Dentre outras moedas, o Swissquote Bank avalia que a libra estende os ganhos ante o dólar ainda em repercussão à decisão de manutenção das taxas de juros pelo Banco da Inglaterra (BoE). Hoje, o economista-chefe do Banco da Inglaterra (BoE, em inglês), Huw Pill, reafirmou o compromisso do banco central em manter a inflação próxima à meta de 2%.

O banco suíço também afirma que o dólar está perdendo força "devido às notícias - ou à falta delas - vindas do exterior". "O ministro das Finanças do Japão se opôs às posições vendidas em ienes esta semana, e a França, pela primeira vez, não anunciou um novo shutdown", exemplifica.

*Com informações da Dow Jones Newswires