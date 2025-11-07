Sebrae RS leva experiência prática e reconhecimento à Expo Favela RS 2025

No estande do Sebrae, na Expo Favela RS 2025, será oferecida uma experiência completa de apoio ao empreendedor, desde a fase da ideia até a consolidação do negócio. A feira será realizada nos dias 7 e 8 de novembro, na Fábrica Guahyba – Instituto Caldeira, em Porto Alegre, reunindo empreendedores que expõem seus negócios e compartilham histórias de transformação social.
O espaço contará com ferramentas do aplicativo do Sebrae, que auxiliam na formatação de modelos de negócio, permitindo que os participantes saiam com o Canvas estruturado de sua proposta ou realizem ajustes em empreendimentos já existentes.
Além disso, contará com um espaço de reconhecimento, onde os empreendedores poderão registrar simbolicamente sua presença, deixando o nome na parede da Expo – um gesto de valorização e pertencimento ao ecossistema empreendedor periférico.
Outro destaque é o serviço de fotos profissionais, oferecido gratuitamente. A ação busca fortalecer a identidade visual dos empreendedores e de suas marcas, valorizando a imagem pessoal e a comunicação dos negócios.
Para o Sebrae, o evento é uma oportunidade de aproximação com empreendedores
MEI, público que representa a maioria dos negócios nas favelas. Durante a feira, a equipe do Sebrae estará à disposição para orientar sobre formalização, benefícios e vantagens de se regularizar como Microempreendedor Individual, além de apresentar soluções e capacitações disponíveis.
