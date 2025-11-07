Petrobras obtém aval do Ibama para ampliar produção em seis plataformas

A Petrobras obteve junto ao Ibama uma permissão para ampliar a capacidade de seis plataformas de produção de petróleo, como parte de um esforço interno para tentar extrair mais petróleo com os ativos hoje já em operação.

As autorizações vão garantir mais 115 mil barris de petróleo por dia, o equivalente a 3% do volume produzido em campos operados pela estatal em agosto, segundo dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis).

Em teleconferência com analistas nesta sexta-feira (7), a direção da empresa afirmou que o aumento da produção é fruto de melhorias simples nas plataformas, que oferecem maior receita sem a necessidade de grandes investimentos.

Na P-71, localizada no campo de Búzios, por exemplo, uma nova válvula garantiu mais 10 mil barris por dia sobre os 150 mil barris diários de capacidade prevista da unidade. A maior plataforma do país, o FPSO Almirante Tamandaré, também em Búzios, passou de 225 mil para 270 mil barris por dia.

"Vamos tentar fazer isso para todas as unidades [de produção] em que for possível", disse a diretora de Exploração e Produção da companhia, Sylvia Anjos.

Na teleconferência, o diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Petrobras, Fernando Melgarejo, destacou que, da produção adicional já obtida, a Petrobras ficará com 90 mil barris por dia —o restante fica com sócios da empresa.

"Nas condições atuais, cada 100 mil barris por dia representam US$ 2 bilhões [R$ 11 bilhões] em receita adicional por ano", afirmou.

Maior campo de petróleo do país, Búzios é o principal alvo desse esforço, devido à alta produtividade dos poços. "É um reservatório espetacular, um campo supergigante, com uma surpresa positiva a cada poço", comentou Sylvia.

Em outubro, o campo bateu a marca de um milhão de barris por dia, extraídos por seis plataformas. A sétima unidade de produção da área está prevista para chegar ao Brasil no fim do ano.

A produção de petróleo da Petrobras vem crescendo rapidamente com a instalação de plataformas no pré-sal. No terceiro trimestre, bateu recorde trimestral de produção de petróleo e gás, com 3,14 milhões de barris de óleo equivalente.

O empenho em elevar a produção da companhia contribuiu com um recorde nas exportações de petróleo no terceiro trimestre e um crescimento do lucro no período, apesar do recuo do preço do petróleo ao longo do ano.