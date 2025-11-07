Petrobras lucra R$ 32,7 bilhões no terceiro trimestre, alta de 0,5% em um ano

A Petrobras registrou lucro líquido de R$ 32,7 bilhões no terceiro trimestre de 2025, alta de 0,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Sem considerar eventos extraordinários, porém, o lucro caiu 6,1%, para R$ 28,5 bilhões. Pelo desempenho, a Petrobras anunciou a distribuição de R$ 12,1 bilhões em dividendos. No ano, a estatal acumula lucro de R$ 94,5 bilhões e dividendos de R$ 32,4 bilhões.

"A Petrobras está gerando resultados financeiros positivos e retorno aos seus acionistas, mesmo diante do novo patamar de preços do petróleo", afirmou no balanço o diretor financeiro da companhia, Fernando Melgarejo, ressaltando que o petróleo Brent caiu US$ 11 por barril em 12 meses.

LEIA MAIS: China retira proibição de importação sobre frango brasileiro após gripe aviária

No trimestre, a Petrobras produziu 3,14 milhões de barris de óleo e gás por dia, crescimento de 3,19% sobre o mesmo período do ano anterior. O volume representa um recorde na história da estatal, superando os 3,09 milhões de barris por dia do quarto trimestre de 2019.

A produção de combustíveis pela companhia caiu 1,5%, para 1,79 milhão de barris por dia, com grande impacto da gasolina, que passou a ter mais etanol em sua mistura. As vendas de combustíveis no mercado interno, porém, cresceram 1,9% no período, para 1,8 milhão de barris por dia.

No trimestre, a empresa atingiu também recorde em exportações de petróleo, alcançando a marca de 814 mil barris por dia, reflexo da maior produção. Considerando a venda de derivados, a companhia superou a marca de um milhão de barris exportados por dia.

A Petrobras passou praticamente o trimestre todo com elevadas defasagens no preço do diesel, enquanto praticava na gasolina preços acima das cotações internacionais. Em outubro, já após o fim do trimestre, decidiu baixar em 4,9% o preço da gasolina em suas refinarias.