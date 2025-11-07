Dólar oscila perto da estabilidade de olho em Fed e à espera da ata do Copom

O dólar ganhou força, após oscilar próximo da estabilidade no mercado à vista, em meio a sinais mistos das commodities, com petróleo subindo e queda do minério de ferro na China, e dados da balança comercial abaixo das previsões. Até 9h38min, a divisa americana havia oscilado de mínima a R$ 5,3450 (-0,07%) à máxima de R$ 5,3610 (+0,23%).

Os juros futuros acompanham os rendimentos dos Treasuries e estão próximos da estabilidade. Investidores aguardam a ata do Copom, na próxima terça-feira, após o comunicado conservador da reunião, que manteve a Selic em 15% pela terceira vez seguida.

Nos EUA, o vice-presidente do Fed, Philip Jefferson, afirmou há pouco que as taxas estão próximas do nível neutro e pediu cautela. Mais tarde, às 17h, é esperada fala do diretor do Fed, Stephen Miran, que ontem sinalizou expectativa de novo corte de juros em dezembro. No radar também está a pesquisa da Universidade de Michigan sobre o sentimento do consumidor, às 12h.

Mais cedo, o Índice de Preços ao Produtor (IPP), que inclui preços da indústria extrativa e de transformação, registrou recuo de 0,25% em setembro, informou o IBGE. A taxa de agosto foi revista de uma redução de 0,20% para uma queda de 0,21%.

O IGP-DI caiu 0,03% em outubro, após alta de 0,36% em setembro, segundo a FGV. O resultado veio acima da mediana das estimativas, que apontava queda de 0,22%. No acumulado do ano, o índice recua 1,31%, mas sobe 0,73% em 12 meses.

Fontes informaram que a China retirou a suspensão às importações de frango brasileiro, decisão já comunicada ao governo do Brasil. O bloqueio vigorava desde maio, após caso de gripe aviária no Rio Grande do Sul.

O assessor especial da Presidência, Celso Amorim, afirmou que o Brasil deve adotar uma postura de defesa sul-americana diante da crise e da operação militar dos EUA perto da Venezuela. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixará Belém (PA), onde participa de atividades da COP-30, para viajar à Colômbia neste sábado e discutir o tema, que será o principal assunto da cúpula da Celac com a União Europeia, no domingo (9), em Santa Marta.

Portaria do Ministério da Gestão fixa em R$ 1.175,00 o novo valor mensal do auxílio-alimentação dos servidores federais, a partir de 1º de dezembro de 2025. No exterior, os EUA iniciam nesta sexta-feira a redução de 4% nas operações aéreas devido ao shutdown, que já dura 38 dias. Segundo a FAA, a redução pode chegar a 10% até o dia 14, por motivos de segurança operacional.