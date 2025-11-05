Electric Move terá espaços para negócios

A Electric Move, que tem início nesta quinta-feira (6), no Parque de Eventos da Festa da Uva, em Caxias do Sul, terá um espaço específico para a realização de rodadas de negócios, com foco especial na mobilidade, na eficiência energética e em temas correlatos. A ação é uma oportunidade estratégica para empreendedores ampliarem a rede de contatos, fecharem parcerias e impulsionarem negócios em um dos setores que mais crescem no país. A rodada de negócios ocorrerá na sexta-feira, a partir de 15h.



Cada empresa participante apresentará produtos e serviços em reuniões individuais com o comprador. O encontro reunirá empresas interessadas em soluções voltadas, dentre outros segmentos, ao biometano e demais combustíveis alternativos para caldeiras, reflorestamento e sustentabilidade ambiental, mercado livre de energia, óleos sintéticos ou vegetais, aquisição de crédito de carbono, movimentação de cargas suspensas, armazenamento de materiais em altura, estações industriais de carregamento de veículos elétricos e conforto térmico no ambiente de trabalho.



Outra oportunidade para negócios é o Espaço de Inovação, realizado em parceria com o Instituto Hélice. Startups com negócios que já estejam em operação ativa nos setores de eletromobilidade, sustentabilidade e economia circular, energias renováveis e tecnologia industrial (indústria 4.0) terão a oportunidade de expor suas soluções inovadoras.



Após inscrição, as startups foram avaliadas por meio dos critérios inovação e relevância, documentos e dados, grau de desenvolvimento da solução e sinergia com o ecossistema local. As selecionadas terão acesso a um pacote de benefícios, incluindo estande compartilhado na Electric Move e networking qualificado com players do setor.



O Fórum de Transição Energética e Descarbonização concentrará os debates desta quinta-feira (6). A partir de 15h serão apresentados cases sobre redução da pegada de carbono em produtos e processos industriais desenvolvidos pelas empresas Randoncorp, ArcelorMittal Brasil – Aços Planos América do Sul, Tramontina e Instituto Senai de Química e Meio Ambiente. Gestores da Marcopolo, Agrale e Arrow Mobility abordarão soluções sobre formas sustentáveis de propulsão: uso de combustíveis alternativos.



A Electric Move é organizada pelo Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simecs), em parceria com o Sebrae. A feira segue até sábado (8), com entrada gratuita. O evento reunirá empresas, especialistas e instituições para trocas de experiências, palestras e muito networking em torno de soluções sustentáveis. O horário de funcionamento é das 14h às 20h, sexta e sábado, e das 10h às 18h, no sábado.