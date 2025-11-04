Marcas gaúchas apresentam lançamentos na BFSHOW 2025

Uma das maiores feiras calçadistas da América Latina, a BFSHOW - que ocorre de 10 a 12 de novembro, no Distrito Anhembi, em São Paulo - espera receber em torno de 12 mil compradores de todo o Brasil, sendo mais de 1,2 mil deles de cerca de 50 países. No evento promovido pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) e organizada pela NürnbergMesse Brasil, marcas nacionais irão apresentar novidades para Outono/Inverno 2026.

Entre elas, a gaúcha Ramarim anuncia o relançamento oficial da linha Total Comfort. Sucesso entre 2005 e 2015, a linha conquistou o público feminino ao unir estilo, inovação e conforto. A nova coleção apresenta designs atualizados, materiais nobres, 100% em couro e tecnologia avançada de conforto, oferecendo uma experiência de uso ainda mais leve e ergonômica. As novidades incluem palmilhas macias, solados ultraflexíveis e modelagens que acompanham o movimento natural dos pés.



Situada em uma área de mais de 30 mil metros quadrados, a BFSHOW já soma mais de 98% dos espaços comercializados e 33% a mais de compradores internacionais em relação ao mesmo período de 2024. Além da exposição de produtos variados nos segmentos de calçados femininos, masculinos, infantis e esportivos das principais marcas calçadistas, a feira conta desde a quarta edição com a Arena BFSHOW. No local, a programação inclui conteúdos com foco na inovação, palestras e encontros com convidados especiais do segmento.